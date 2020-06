"L'azienda di famiglia e il suo futuro": un webinar gratuito

Il passaggio di testimone in Italia non è affatto indolore, ma è un ricambio inevitabile. Distinguere l'impresa di famiglia, definire le regole del cambiamento, i processi e gli obiettivi, diventeranno meno complicati affidandosi a terzi. Ci sono molte ragioni per le quali conviene affidare la gestione del processo a un advisor che, forte della sua esperienza, sarà in grado di colmare i vuoti di conoscenza e ridurre i carichi emotivi.

E' questo il tema del webinar gratuito programmato per giovedì 25 giugno alle ore 18 in piattaforma Zoom. Presentato al sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che ha concesso il Patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina, organizzato da Emanuela Cantagalli, l'evento nasce nel network Bni ed è aperto a tutti, in particolare alle imprese. Saranno relatori dell'evento Giuseppe Tanga (economista aziendale, socio dello Studio Legale Salvatori&Partners di Roma), Roberto Delli Passeri (Studio Legale Salvatori&Partners di Roma), Gabriele Righetti (commercialista e business coach) di Rimini, Alessandro Drei (esperto di diritto bancario e crisi d'impresa), Enzo Zauli (consulente aziendale) di Faenza e Luca Gianera (socio fondatore di Ally Consulting di Milano). E' possibile iscriversi gratuitamente al convengo a questo link.