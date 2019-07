L'Inps elimina la fila: si potrà accedere solo su prenotazione

Viene esteso anche all’agenzia Inps di Faenza il modello di front-office già sperimentato da altre regioni. Grazie alla gestione su prenotazione, ciascun cittadino potrà scegliere la giornata e la fascia oraria più comoda alle proprie esigenze, limitando la propria presenza nei locali dell’Istituto al tempo strettamente necessario ed evitando i tempi di attesa.

Si potrà prenotare tramite uno dei seguenti canali: da Internet sul sito www.inps.it scrivendo nella ricerca “Sportelli di Sede” – aprire il servizio - selezionare l’Agenzia di Faenza – cliccare su “Prenota” (accesso al servizio da effettuarsi tramite pin); da smartphone o tablet tramite l’app “Inps Mobile” – Servizio “Sportelli di Sede (utilizzabile anche senza pin); telefonando al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06164164 (da cellulare con tariffa secondo l’operatore telefonico), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

In via transitoria e per il tempo necessario affinché la nuova modalità di servizio venga recepita dai cittadini, sarà garantito, per tutti coloro che dovessero presentarsi senza preventiva prenotazione, l’accesso libero a uno sportello aggiuntivo dedicato all’accensione di prenotazioni per lo sportello specialistico, alla fissazione di appuntamenti e alla consegna di documenti. Nella sala di attesa un funzionario aiuterà gli utenti a scaricare l’app “Inps Mobile” e ne spiegherà il funzionamento, al fine di diffondere la conoscenza di questo strumento.