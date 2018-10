"L'inutile strage": al via un corso di storia sulla Prima guerra mondiale

Nella ricorrenza del centenario della fine della Grande Guerra – “l'inutile strage” – l’assessorato al Decentramento, in collaborazione con l’associazione Le Ammonite APS, organizza nel mese di ottobre un corso di storia in tre lezioni nella Casa delle Arti, in via Ammonite 48, per chiarire le motivazioni della guerra e le sue tappe fondamentali.

La prima lezione è prevista per giovedì 11 ottobre, alle 20.30, sul tema Prima della tempesta. Il mutamento degli animi nel ‘900. Terrà il corso Andrea Baravelli, docente associato di Storia all’Università di Ferrara. Gli incontri seguenti, che avranno inizio sempre alle 20.30, approfondiranno i seguenti temi: mercoledì 17 ottobre Lo sparo che fece finire un mondo. L'attentato di Sarajevo del 29 giugno 1914; giovedì 25 ottobre Realizzare la pace. Il difficile dopoguerra.

Si tratta del secondo corso di Storia organizzato ad Ammonite nel 2018, dopo il primo ciclo di lezioni svolte a marzo sul tema del Medioriente, cha ha riscosso partecipazione e interesse. Lorenzo Sintini, presidente dell’Associazione organizzatrice precisa che "questo corso è anche un saluto agli Ammonitesi mobilitati per la Grande Guerra (ben 52) dalla quale non tornarono 9 caduti, ricordati con gli altri nel monumento nella piazza del paese". Per l’iscrizione è necessario contattare l’associazione presso i seguenti recapiti: 3394329142, lorenzo.sintini@alice.mail; 3396757720, leammoniteaps@libero.it.