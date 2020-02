'L'Italia del Pere-Lachaise': Parigi e Ravenna unite nel nome di Aurelio Orioli

E' nato dalla collaborazione tra Parigi e Ravenna, a seguito di una recente visita di ravennati alle tombe di Orioli e Gobetti, il volume "L'Italia del Père-Lachaise" che raccoglie la memoria straordinaria di 50 italiani di Francia e francesi d'Italia sepolti al Père-Lachaise della capitale francese, uno dei più importanti cimiteri del mondo. Voluto dal Consolato Generale d'Italia a Parigi guidato dalla Console Emilia Gatto, in collaborazione con il Comitato degli Italiani all'estero, il Ministero degli Affari Esteri e numerose associazioni e imprese di entrambi i Paesi, si avvale del patrocinio della Ville de Paris e dei comuni di Ravenna, Napoli e Pesaro e il contributo tra gli altri della Fondazione Cassa di Ravenna.

Il volume, fresco di stampa, dopo la presentazione all'Ambasciata di Francia a Roma approda a Ravenna mercoledì 12 febbraio alle 17 in sala Bandini della Cassa, in via Boccaccio, in un pubblico incontro. Un omaggio alla nostra città dovuto alla memoria di Aurelio Orioli, antifascista e patriota repubblicano di San Pietro in Vincoli, al quale sono dedicate alcune pagine con scritti di Antonio Patuelli e Giannantonio Mingozzi, che ricordano anche "tutti gli italiani morti per la libertà". Oltre ad Orioli compaiono nel volume scritti e documentazioni fotografiche dedicate tra gli altri a Vincenzo Bellini, Maria Callas, Amedeo Modigliani , Gioachino Rossini, Luigi Cherubini, Yves Montand, Carlo Bugatti, i fratelli Rosselli, Eugenio Chiesa, Amilcare Cipriani e Piero Gobetti.

Alla presentazione interverranno Antonio Patuelli, presidente della Cassa, il vicesindaco Eugenio Fusignani, Emilia Gatto, Console Generale d'Italia a Parigi, per gli italiani all'estero Claudia Donnini, Ernesto Pianelli per il Ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Alfieri presidente della Fondazione Cassa, Sauro Mattarelli e Daniele Roncaglia ai quali si deve " Piazza Orioli", Paola De Angelis per l'associazione Italia- Francia, Giorgia Orioli nipote di Aurelio e Giannantonio Mingozzi che concluderà i lavori.