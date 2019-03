La piccola orchestra "Giuseppe e Luigi Malerbi" in concerto a Kulmbach

Sabato la piccola orchestra “Giuseppe e Luigi Malerbi” si esibirà nella cattedrale della città gemella tedesca di Kulmbach in un concerto di musica barocca che comprenderà brandi di Haendel, Teleman e Charpentier. Per l’occasione sono partiti da Lugo una trentina di studenti del Malerbi che si uniranno agli allievi della scuola di musica tedesca in gemellaggio musicale che porterà a unire ancora una volta le due città all’insegna dell’arte e della cultura.