Laboratorio “Scrivere e disegnare al tempo di Dante”, ancora posti disponibili

Ci sono ancora posti disponibili per il laboratorio “Scrivere e disegnare al tempo di Dante”, che si terrà da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, dalle 8.45 alle 12:00, al centro di lettura per ragazzi di Casa Vignuzzi in via San Mama 175 a Ravenna. Il laboratorio è rivolto ai bambini a partire dai 9 anni e ha l’obiettivo di intrattenerli insegnando a scrivere l’alfabeto gotico con penna d’oca e sperimentando la creazione di inchiostri ricreati sulla base di antiche ricette medioevali.

Il laboratorio è realizzato dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna in collaborazione con l'associazione “Quelli del Ponte”.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi a:

Ufficio decentrato di Via Berlinguer, 11

Ravenna tel. 0544- 482815/16

email: viaberlinguer@comune.ra.it

dal lunedì al venerdì 8-12.30; martedì e giovedì anche 14-17