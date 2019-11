"Lavanderia felice", in arrivo la sesta edizione

Torna la festa italiana delle lavanderie. L’appuntamento è per venerdì 29 novembre e sabato 30, giorni in cui le lavanderie artigianali ravennati faranno festa con i loro clienti nella sesta edizione di “Lavanderia Felice”. Un’occasione di gioia ma anche di formazione e investimento nell’allargamento di una cultura del pulito.

“Negli ultimi anni si è formato un bel gruppo – ricorda Francesca Gemelli, portavoce provinciale e regionale delle Tintolavanderie Cna - grazie sicuramente al lavoro fatto per Lavanderia Felice. Vogliamo pensare positivo, nonostante il periodo economico molto difficile; la mancanza di una legge per la formazione del responsabile tecnico e l’esistenza di molto abusivismo. Ma i titolari delle lavanderie non demordono, si incontrano, discutono, cercano soluzioni e valorizzano il loro mestiere con un evento pensato per tutta la popolazione come Lavanderia Felice. Anche quest’anno contiamo di avere oltre un migliaio di presenze nelle lavanderie!”.