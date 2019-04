Le abitudini quotidiane negli spostamenti, a Faenza "Mobilitamo" incontra i cittadini

Un calendario ricco di incontri e iniziative per Mobilitiamo, il percorso partecipativo indetto dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina con il supporto organizzativo e progettuale di RicercAzione e riguardante il tema della mobilità sostenibile. Dopo la messa online del questionario per sondare le abitudini e le necessità dei cittadini riguardo gli spostamenti casa/lavoro, iniziano le attività di promozione del progetto tramite gli hot spot: momenti divulgativi in ognuno dei comuni dell’Unione durante le principali manifestazioni programmate nei prossimi mesi.

Il primo appuntamento è per sabato nel centro storico di Riolo Terme durante la Fiera dell’Agricoltura “Agriolo”: “Saremo presenti durante la manifestazione con un nostro punto informativo caratterizzato dal logo di Mobilitiamo e da diverso materiale divulgativo, dove presenteremo a tutti gli interessati gli obiettivi del progetto partecipativo, il questionario, e le modalità alternative e sostenibili di mobilità - spiega Doriana Togni, presidente di RicercAzione e referente del progetto -. Inoltre daremo a tutte le persone che verranno a trovarci un piccolo gadget a tema”.

Dopo Riolo gli Hot spot di Mobilitiamo continuano a Faenza, domenica, ospiti della manifestazione “100 strade per giocare” organizzata da Legambiente e che si svolgerà lungo tutta via Oberdan. “Gli hot spot - continua Togni - sono momenti dedicati alla partecipazione attiva della cittadinanza. In questi mesi di lavoro abbiamo organizzato altri tipi di appuntamenti cercando il coinvolgimento delle aziende, delle associazioni e di tutti i possibili portatori di interesse per chiedere loro di prendere parte alla definizione di questo progetto. L’obiettivo, come già detto in diverse occasioni, è quello di coinvolgere più persone possibili in modo da arrivare entro luglio a poter elaborare una proposta il più vicino possibile alle necessità e ai bisogni espressi”. Tutti i cittadini possono compilare il questionario presente all’indirizzo http://ricercazione.com/mobilitiamo/.