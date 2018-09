Le opere grafiche del museo civico di Bagnacavallo in mostra ad Atene

Nei prossimi giorni il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo avrà un’occasione di visibilità internazionale grazie all’invito ricevuto da parte degli organizzatori dell’Athens Print Fest 2018 ad allestire un’intera mostra, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, che rappresenti il meglio dell’incisione italiana contemporanea. Mercoledì 3 ottobre all’apertura della mostra, intitolata L’incisione come commento sociale, saranno presenti, accanto agli organizzatori e al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e il direttore del Museo Civico delle Cappuccine Diego Galizzi.

La mostra sarà composta da una selezione di 62 opere grafiche provenienti dalle collezioni del Gabinetto delle Stampe del museo bagnacavallese e avrà come filo conduttore le poetiche di denuncia sociale nella grafica italiana dagli anni Sessanta a oggi. Tra i pregevoli pezzi che saranno esposti alla manifestazione ateniese ritroviamo nomi importanti dell’incisione come Giancarlo Vitali, Ennio Calabria, Renzo Vespignani, Giulio Ruffini e Trento Longaretti, ai quali si affiancano opere di artisti di generazioni più giovani come Agim Sako, Roberta Zamboni, Ivan Piano e molti altri, per un totale di quasi trenta artisti rappresentati.

L’allestimento della mostra presso l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, che rimarrà visitabile fino alla fine di ottobre, si inserisce all’interno dell’Athens Print Fest come momento di dialogo tra la grafica artistica greca e quella di due paesi stranieri ospiti, Cipro e Italia. A rappresentare l’incisione italiana ci sarà appunto il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, mentre in rappresentanza di Cipro verrà allestita una mostra con le opere del Museo di Incisione Hambis presso l’ambasciata di Cipro. Il progetto, organizzato dall’Athens Printmaking Art Center e curato dalla storica dell’arte Nelli Kyriazì, è «per il museo bagnacavallese - osserva il sindaco Eleonora Proni – la conferma del valore delle collezioni e delle attività svolte nel settore della grafica artistica.»