Le Vap di Faenza ad Ankara per il meeting finale del progetto europeo "Ride to Learn in Europe"

Si è concluso domenica in Turchia il meeting finale del progetto “Ride to Learn in Europe – Pedalare per imparare in Europa”, cofinanziato dal Programma Erasmus+ Azione Sport. Il meeting è stato realizzato presso la sede della Federazione turca “Sport per Tutti” (His) di Ankara, che fa capo al Ministero dello Sport della Turchia da venerdì a domenica scorsi ed ha visto protagoniste le Vap di Faenza. I partner del progetto sono stati impegnati in un denso programma di attività, fra cui l’incontro con il dirigente scolastico della Scuola Tecnica Abidinpasa Mesleki di Ankara, partner locale della Federazione, che ha coinvolto gli studenti nella costruzione di Vetture a Pedali.

Sono quindi state testate le prime vetture a pedali realizzate per la prima volta in Turchia sotto la supervisione di esperti tecnici e si sono gettate le prime basi per la promozione di questa disciplina sportiva che oltre a promuovere uno stile di vita sano, contiene anche aspetti inclusivi per gli studenti partecipanti. Al termine della seduta conclusiva del meeting, visto il grande successo dell’ iniziativa, i partner hanno deciso di preparare una nuova edizione ancor più allargata alle scuole, per favorire la mobilità internazionale tra studenti e insegnanti.

Il meeting svolto ad Ankara rientrava nel programma delle giornate Erasmus dell’Unione Europea (www.erasmusdays.eu #erasmusdays) ed ha avuto risonanza e visibilità anche tra i canali social istituzionali europei. Nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla pagina Facebook del progetto #Ridetolearnineurope un questionario rivolto a studenti, insegnanti e cittadini sulle vetture a pedali e sulle opportunità di viaggiare e conoscere l’Europa attraverso i progetti europei.