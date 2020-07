Lo storico locale Mac Gowan si trasferisce in Darsena e cambia nome

Il pub Mac Gowan, storico locale del Borgo S. Rocco, ha solo temporaneamente chiuso i battenti, nel frattempo il titolare Stefano Gamberini si è rimboccato le maniche ed in tempi record è partito con un nuovo locale, questa volta in Darsena: il Porters Pub. “Il Mac Gowan, prima a causa dell’emergenza Covid e successivamente per l’avvio dei lavori in via R. Serra, si è trasferito per la durata della stagione estiva in Darsena” – spiega il titolare Stefano Gamberini – “il nuovo locale si chiama Porters Pub, rimanda ad una tipologia di birra scura ma anche alle radici del lavoro nella mia famiglia, in quanto “Porter”, in inglese, significa facchino, attività che hanno svolto per generazioni.”

L’attività estiva è aperta la sera dalle 20.30 e offre, oltre ad una vasta scelta di birre, una piccola ristorazione come hamburgers e pizza. A breve si aggiungerà anche il piccolo intrattenimento musicale fedele ai ritmi irlandesi da sempre di casa in via R. Serra. Con l’autunno riaprirà ovviamente i battenti il Mac Gowan, ma l’idea per il futuro è di organizzare nell’accogliente Darsena altri eventi tra cui il San Patrick Day. “Siamo molto felici di poter supportar Stefano e Fulvia nella loro attività, specie in un periodo così complesso dove hanno comunque trovato il modo di rinnovarsi e rilanciare, cosa non sicuramente scontata né da tuti. La Darsena acquista un’attività di peso che senza dubbio contribuirà ad accrescere l’offerta e l’attrattività. Slàinte.”