Lugo celebra la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate

La città di Lugo si prepara a celebrare la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, che ricorre lunedì. Le celebrazioni iniziano alle 10.15 al sacrario dei caduti, presso la chiesa ex Padri Cappuccini (via Cardinal Massaia 7), con la deposizione della corona alla lapide esterna e la celebrazione della santa messa officiata dal vescovo monsignor Giovanni Mosciatti; a seguire onore ai caduti e interventi celebrativi. Sarà presente il gonfalone della città di Lugo, decorato di Medaglia di bronzo al valor militare. Inoltre, sabato 9 novembre alle 16.30 il dottor Angelo Nataloni terrà nel Salone estense della Rocca la conferenza “Tonache in grigioverde”.