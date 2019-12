Lugo, Natale insieme a Bizzuno: ricche iniziative al centro civico

Il centro civico di Bizzuno di Lugo festeggia il Natale con nuovi progetti. Sabato 7 dicembre alle 17 sarà infatti presentato il progetto + ambiente + benessere + cultura a cura dei volontari. Per l’occasione saranno illustrate le nuove aree tematiche informative realizzate presso il centro civico e sarà presentata la piccola biblioteca grazie ai libri ricevuti in dono e messi a disposizione di tutti.

Alle 18 l’illuminazione del grande albero di Bizzuno. È stato allestito un abete naturale sito nel punto centrale della frazione, senza doverlo recidere o spostare, grazie al contributo di sponsor e volontari e inaugurato alla presenza dell’Amministrazione comunale. Durante l’iniziativa musica dal vivo e buffet per tutti.

Le iniziative proseguono presso il centro civico sabato 21 dicembre dalle 15 con letture per bambini sotto l’albero e in cui si festeggerà tutti insieme l’arrivo dei Babbi Natale con merenda e doni per tutti.

Gli appuntamenti sono organizzati dalla Consulta di Bizzuno in collaborazione con volontari, sponsor e associazione Bizzuno Insieme con il patrocinio del Comune di Lugo.