Miss Mamma Italiana insieme ad Airett per aiutare le bimbe dagli occhi belli

Nell’area eventi del ristorante “Pata de Lobo”, al Circolo Tennis di Milano Marittima, organizzata da Te.Ma Spettacoli, titolare del marchio “Miss Mamma Italiana 2017”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione, si è svolta una serata spettacolo a favore di “Airett – Associazione Italiana Rett”.

Protagoniste in veste di modelle, le mamme “miss”, che hanno sfilato in passerella con la collezione primavera estate di Denise Maretti, gli abiti da sposa e con i costumi da bagno “Kirea Kombine”, per dare vita ad una spettacolare serata dedicata alla bellezza ed alla moda. La serata è stata condotta da Paolo Teti, patron di “Miss Mamma Italiana”, da Erika Collina “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2016” e Luca Pilato “il Babbo più Bello d’Italia 2015” (anche questo concorso è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli), con la direzione artistica del maestro Bruno Tiberti e la straordinaria partecipazione del cantante Piero Focaccia, il quale ha proposto alcuni dei suoi maggiori successi, grandi hit degli anni 60 e tutt’ora pezzi “evergreen” della musica italiana, tra cui “Stessa spiaggia, stesso mare” e “Permette signora”.

Nel corso della serata, è intervenuta Silvia Giambi per conto dell’Associazione Onlus Airett, la quale ha spiegato ai presenti le finalità dell’Associazione e la “Sindrome di Rett” (una grave malattia patologica progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente bambine femmine, che, non avendo l’uso della parola, “parlano con gli occhi” sono quindi definite “le bimbe dagli occhi belli”. L’incidenza stimata è di un caso ogni 10.000 bambine), inoltre è stata promossa una sottoscrizione a premi, il cui ricavato, 500 euro, è stato interamente devoluto ad Airett e consegnato la sera stessa alle mamme romagnole facenti parte dell’Associazione Onlus.Proseguono intanto le selezioni relative a “Miss Mamma Italiana”, il primo concorso nazionale di bellezza – simpatia dedicato alla figura della mamma. Per partecipare al concorso, l’unico requisito richiesto, oltre ad essere mamma, è quello di avere un’età tra i 25 ed i 45 anni e dai 46 ai 55 anni per la categoria “Gold”. Per informazioni ed iscrizioni gratuite, telefonare (ore ufficio) alla segreteria del concorso al numero 0541 344300.