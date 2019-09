"Miss Mamma Italiana Evergreen 2019": Sul podio anche una mamma di Ravenna

“Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva Te.Ma Spettacoli, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma valorizzare la figura della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Nella sua storia ultra ventennale il concorso si è suddiviso in due categorie, “Miss Mamma Italiana” per le mamme dai 25 ai 45 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di giugno, ed ha visto vincitrice la 42enne padovana Emanuela Bonamin) e “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni (la Finale si è tenuta lo scorso mese di luglio ed ha visto vincitrice la 47enne romana Sabrina Bruni), considerato il ruolo della mamma, sempre in grande evoluzione, dal 2017, per festeggiare il 25° anniversario del concorso, si è deciso di estendere l’invito anche alle mamme con un’età superiore ai 56 anni, è nata così, la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito e/o i figli. “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019” è Gabriella Giulia Buso, 56 anni, casalinga, di Brugine (Padova), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 27, 25 e 22 anni. “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019” è una bella donna con capelli biondi e occhi azzurri, taglia 42, donna dolce, con l’hobby per il fitness. Gabriella Giulia, parlando di se, dice di essere una persona riservata, timida ed altruista che odia l’indifferenza e l’arroganza, il suo colore preferito è il rosso, mentre il piatto che preferisce sono le lasagne; il suo animale preferito è il suo cane “Rambo”, ama le canzoni di Eros Ramazzotti. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e dalla modella Camilla Spinelli. Ospiti d’Onore le “Madrine di Miss Mamma Italiana”, ovvero le mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni e le Pre Finaliste Nazionali dell’edizione 2020, capitanate da Grazia Maria Dione “Miss Mamma Italiana Evergreen 2018”. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultando il sito www.missmammaitaliana.it. Gabriella Giulia Buso e le altre 12 mamme premiate, saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana Evergreen” anno 2020.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria:

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DAMIGELLA D’ONORE” PATRIZIA VERLICCHI, 62 anni, operatrice olistica, di Ravenna, mamma di Manuel e Michael, di 39 e 36 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPONSOR TOP” GIULIANA RIZZO, 56 anni, cantante, di Brindisi, mamma di Chiara e Giuseppe, di 25 e 15 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN GLAMOUR” VALLÌ BETTIN, 63 anni, artigiana, di Santa Maria di Sala (Venezia), mamma di Cris di 46 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN FASHION” SUSANNA INNOCENTI, 57 anni, estetista, di Roma, mamma di Paolo di 38 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SORRISO” ALESSANDRA PIVA, 57 anni, impiegata, di Vicenza, mamma di Marco e Matteo, di 33 e 30 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ROMANTICA” RAFFAELLA SEMERARO, 59 anni, estetista, di Leporano (Taranto), mamma di Giuseppina e Giovanna, di 43 e 34 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN RADIOSA” GINEVRA GRECO, 56 anni, parrucchiera, di Bordighera (Imperia), mamma di Samuel di 21 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SOLARE” BIAGIA CARRUBBA, 57 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 38 e 18 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN ELEGANZA” VITTORIA CAPONI, 61 anni, oss, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 39 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN SPRINT” ROSARIA KATIA MICALIZZI, 57 anni, casalinga, di Arenzano (Genova), mamma di Davide e Carola, di 38 e 30 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN DOLCEZZA” MARILENA PESCE, 60 anni, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 42 anni;

“Miss Mamma Italiana EVERGREEN IN GAMBE” LORELLA BEDON, 56 anni, casalinga, di Sarzano (Rovigo), mamma di Jessica ed Emily, di 38 e 27 anni.



Durante la serata Finale, sono state assegnate anche 3 fasce “simpatia”, le quali sono andate a:

BONARIA AGUS, 57 anni, casalinga, di Ussana (Cagliari), mamma di Alessio, Fabio e Dario, di 39, 35 e 20 anni;

IVANA CONTARINO, 58 anni, casalinga, di Cisterna di Latina (Latina), mamma di Vania e Patrizio, di 26 e 20 anni;

DINA MARINO, 56 anni, impiegata, di Sassuolo (Modena), mamma di Sonia e Denny, di 28 e 23 anni.