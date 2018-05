Nomine e designazioni del Comune di Faenza: come candidarsi

Il documento di indirizzi per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune di Faenza negli organismi partecipati dell'Ente, approvato nel novembre 2015 dal Consiglio comunale, prevede che le persone interessate possano inviare la propria candidatura in qualsiasi momento durante il corso dell'anno. I rappresentanti sono scelti fra persone che abbiano una comprovata competenza e professionalità, sia per formazione e studi compiuti e/o esperienze per funzioni dirigenziali o attività lavorative professionali ricoperte nel settore pubblico o privato.

Le candidature pervenute sono inserite d'ufficio nell'elenco delle persone disponibili alla nomina. Questo elenco viene integrato ogni tre mesi e le candidature assumono effettiva validità a partire dal successivo trimestre solare rispetto alla data di invio della domanda, pertanto quelle pervenute entro il 30 giugno prossimo saranno inserite nell'elenco dal 1 luglio 2018. Una volta presentata la candidatura ha di norma validità a tempo indeterminato, fino a revoca della stessa da parte dei singoli o eventuale rinnovo integrale dell'elenco da parte dell'Amministrazione comunale. Tutti gli interessati a entrare nell'elenco dei nominativi per le nomine e le designazioni degli organismi partecipati del Comune di Faenza già dal mese di luglio 2018, sono quindi invitati a presentare la propria candidatura entro il 30 giugno prossimo, utilizzando l'apposita modulistica, scaricabile dal sito internet del Comune di Faenza.