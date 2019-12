Nuovi orari per gli sportelli micologici per il controllo dei funghi

Nel periodo invernale, dal mese di dicembre fino al 31 marzo 2020, per il controllo dei funghi lo Sportello Micologico di Ravenna presso il Cmp (via Fiume Montone Abbandonato, 134) sarà aperto al pubblico nella giornata di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 10.30.

Nelle altre giornate e per i territori dei Distretti di Lugo e di Faenza, l’attività proseguirà solo su appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30 al numero 0545283055 con almeno 24 ore di anticipo. E' molto importante far controllare da personale esperto i funghi raccolti per evitare intossicazioni che possono avere conseguenze anche molto gravi.