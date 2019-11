Nuovo appuntamento con la rassegna degli "Inspiration Talk" di CollaboRa

Riparte la rassegna degli Inspiration Talk di coLABoRA, il format di eventi “d’ispirazione” nati dall’ incubatore e spazio di coworking della Darsena di Ravenna allo scopo di favorire lo scambio e lo stimolo di nuove idee, conoscenze e relazioni.

A dare il via alla nuova stagione, martedì 12 novembre ci sarà Andrea Bellati, biologo, videomaker, autore. Andrea si occupa a tempo pieno di divulgazione della scienza, sperimentando media e linguaggi. Ha sviluppato il format Stand-Up Science per raccontare la scienza in pubblico in modo brillante e creativo. Si occupa di formazione e di progetti didattici per Fondazione Eni Enrico Mattei.

A coLABoRA tratterà il tema dei cambiamenti climatici spaziando dalla scienza alla storia della letteratura e del cinema. Partirà dalle proteste del #FridayforFuture e dagli accordi di Parigi del 2015, per fare un salto nel passato ed arrivare al momento dell’eruzione vulcanica più violenta della storia, che più di duecento anni fa sconvolse non solo il clima ma tutte le attività umane, compresa la letteratura. Non mancheranno inoltre alcuni aneddoti curiosi sul poeta Lord Byron, tanto caro a Ravenna e ai ravennati

L’evento inizierà alle 18:30 presso lo spazio coLABoRA in Via Magazzini Posteriori 52. Al termine del talk i partecipanti potranno fare domande e confrontarsi liberamente con l’ispiratore, in linea con la filosofia che guida il format ideato dall’ incubatore d’impresa.

L’Inspirational Talk, intitolato “I cambiamenti climatici, il vulcano e i mostri”, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza interessata.

I posti sono limitati, quindi si consiglia l’iscrizione tramite l’evento presente sulla pagina facebook di coLABoRA.