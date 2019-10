Nutrizione clinica in Oncologia: se ne parla in un convegno medico

Nutrizione clinica in oncologia, integrazione e alleanza terapeutica: è il tema di un convegno medico che si svolgerà a Ravenna, all'Hotel Cube, il 28 novembre.

"L’importanza dell’approccio multidisciplinare e integrato al paziente oncologico è ormai ampliamente supportata dalle Linee Guida Nazionali ed Europee, che confermano l’impatto positivo sugli outcomes clinici e sulla qualità della vita - spiegano gli organizzatori - E’ inoltre dimostrato come un mancato o inadeguato intervento nutrizionale in questi pazienti si correli con gravi conseguenze sulla risposta ai vari trattamenti, quindi sulla prognosi. La presa in carico nutrizionale del paziente è fondamentale fin dalla diagnosi di malattia, e l’intervento deve essere personalizzato e modulato nelle varie fasi del percorso di cura. La chirurgia oncologica offre trattamenti sempre più efficaci con tecniche meno invasive nella maggior parte dei tumori solidi. L’implementazione del protocollo Eras, relativo alla gestione peri-operatoria, in particolare sul digiuno e ripresa precoce dell’alimentazione orale, permette di ridurre lo “stress” e il disagio peri-operatorio, quindi le complicanze e la degenza ospedaliera, favorendo un rapido recupero funzionale. Non meno importante è affrontare il rischio emotivo cui sono sottoposti i professionisti che lavorano a contatto con la sofferenza, in particolare il timore del medico oncologo di scatenare e gestire una reazione emotiva nel paziente e il timore delle proprie emozioni, in quanto le tematiche che ci portano i malati sono anche le nostre. L’evento formativo sarà quindi l’occasione per un confronto e una condivisione fra i professionisti sulle buone pratiche cliniche in ambito oncologico, basate sull’evidenza, con particolare rilevanza sui percorsi diagnostico-terapeutici integrati e strutturati".