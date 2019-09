Partono i corsi di formazione gratuiti per chi cerca lavoro

Mercoledì 4 settembre alle 14:30 al Centro per l'impiego di Ravenna, in via Teodorico 21, saranno presentati i corsi grauiti per chi cerca lavoro, promossi dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo Sociale Europeo. I corsi hanno una durata variabile tra 300 e 600 ore, con monte ore articolato tra teoria e stage in azienda, e spaziano dal settore ristorazione all'agroindustriale, dalla contabilità all'autoriparazione.

I corsi

- Operatore agro-alimentare esperto di frigoconservazione prodotti freschi e manutenzione celle frigo - Irecoop

- Tecnico di programmazione della produzione industriale responsabile delle trasformazioni agroalimentari e agroindustriali - Irecoop

- Operatore di vinificazione con competenze in viticoltura biologica e biodinamica - Irecoop

- Cameriere di sala e bar con competenze in enogastronomia del territorio - Iscom E.R.

- Tecnico di sala/bar specializzato in sommellerie - Iscom E.R.

- Operatore meccatronico dell'autoriparazione - Ecipar

- Tecnico contabile specializzato in processi amministrativi, contabili e fiscali digitalizzati - Formart

- Wellcome BenEssere - Professione Operatore Termale - Enfap E.R.