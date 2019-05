Per la Festa della Mamma tornano nel ravennate le azalee dello Ior

Sabato 11 e domenica 12 maggio si celebra il weekend della Festa della Mamma: e come da tradizione, l’Istituto Oncologico Romagnolo sarà in prima linea coi suoi 550 volontari per rendere l’appuntamento ancora più speciale. Più di 200 punti nevralgici di 90 città della Romagna saranno infatti colorati dalle splendide azalee dello IOR, il simbolo più bello della lotta contro il cancro. Acquistando una di queste piante si contribuirà ai progetti di ricerca scientifica portati avanti presso l’IRST IRCCS di Meldola: motivo per cui, anche per questa edizione, medici e ricercatori andranno a presidiare gli stand assieme ai volontari, per sensibilizzare le persone riguardo l’importanza di sostenere l’attività che svolgono quotidianamente. Motto dell’evento, come di consueto: “Regala un fiore, Regala la speranza”.

La sensibilità della popolazione romagnola riguardo le tematiche della lotta contro il cancro è sempre stata alta, come dimostrano anche i dati riguardanti la Festa della Mamma 2018. Sono state infatti più di 15.000 le azalee distribuite durante la scorsa edizione: una cifra importante, che ha portato ad un incasso totale di quasi 235.000 euro a sostegno della lotta contro il cancro che viene portata avanti all’interno dei laboratori dell’IRST IRCCS. In particolare la provincia di Ravenna si è rivelata molto generosa, contribuendo a questo risultato con circa 6.700 piante acquistate per un ricavo di circa 105.000 euro: numeri che dimostrano quanto sia sentita sul nostro territorio l’usanza di rendere ancor più speciale la ricorrenza.

L’elenco delle postazioni e delle date in cui si possono trovare gli stand a Ravenna e dintorni: si può trovare la lista completa direttamente all’indirizzo http://www.ior-romagna.it/mercatini_ravenna.html

NEL RAVENNATE E CERVESE

Ravenna

mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio: Ospedale Ravenna ingresso via Missiroli e viale Randi, CMP Centro Medicina e Prevenzione via Fiume Abbandonato 134, Hospice Villa Adalgisa

venerdì 10 maggio: Coop Gallery via Gramsci

sabato 11 maggio: Piazzetta Trebbo Poetico, Chiesa San Domenico via Cavour, ESP Shopping Center, Conad Galilei, Eurospar via Romea 148

domenica 12 maggio: piazza San Francesco, via Cavour

Cervia

venerdì 10 maggio: Coop viale Roma, Coop via Mazzotti

sabato 11 maggio: Conad via Caduti della Libertà

Marina di Ravenna

sabato 11 e domenica 12 maggio: Piazza Dora Markus vicino a Farmacia

Mezzano

sabato 11 maggio: Coop via Borghi, DPiù Via Reale 290

Pinarella

sabato 11 maggio: Conad via Platone

Porto Corsini

sabato 11 maggio: Farmacia Comunale 3 via Po angolo XXV Aprile

Porto Fuori

sabato 11 maggio: Conad via Staggi 27

Punta Marina

sabato 11 maggio: Conad viale dei Navigatori 88

Russi

venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Farini

venerdì 10 maggio: Coop

sabato 11 maggio: Conad

San Pietro in Vincoli

venerdì 10 maggio: via Farini 89

San Zaccaria

sabato 11 maggio: Conad via del Sangiovese 3

Sant’Alberto

sabato 11 maggio: Conad via Guerrini 152

Savarna

sabato 11 maggio: Coop via dei Martiri 1

Savio di Cervia

sabato 11 maggio: Eurospar via Romea Nord

Savio di Ravenna

sabato 11 maggio: Conad via Saviazzo 12

NEL FAENTINO

Faenza

venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio: Hospice Villa Agnesina

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza del Popolo, Centro Commerciale Le Maioliche, Centro Commerciale La Filanda

Brisighella

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Carducci, Bar Stazione, Conad

Casola Valsenio

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Oriani

Castelbolognese

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Bernardi

Marradi

sabato 11 maggio: Loggiato Comunale in piazza Scalelle

Marzeno

sabato 11 maggio: Panificio Pasticceria

Modigliana

sabato 11 e domenica 12 maggio: Loggiato Comunale in corso Garibaldi

Riolo Terme

sabato 11 e domenica 12 maggio: corso Matteotti

Solarolo

domenica 12 maggio: piazza Gonzaga

Tredozio

sabato 11 e domenica 12 maggio: via XX Settembre

NEL LUGHESE

Lugo

sabato 11 e domenica 12 maggio: Ipercoop-Globo, piazza Baracca

sabato 11 maggio: Crai Pagliuti

Alfonsine

sabato 11 maggio: piazzale Coop, piazza Gramsci, piazza Monti

Bagnacavallo

sabato 11 e domenica 12 maggio: via Mazzini Portico Opere Pie

sabato 11 maggio: Conad La Fonte di Tiberio, Centro Commerciale La Pieve

Bagnara

sabato 11 maggio: piazza Marconi

Barbiano

sabato 11 maggio: piazza Alberico

Bizzuno

sabato 11 maggio: Crai

Conselice

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Foresti

sabato 11 maggio: Coop, Conad

Cotignola

sabato 11 maggio: Conad, Crai Pagliuti, piazza Vittorio Emanuele II

Filo d’Argenta

venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio: Sagra del Pesce Azzurro

Fusignano

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Corelli

Giovecca

sabato 11 maggio: vicino al Forno

Lavezzola

sabato 11 maggio: piazzale Coop

Masiera

sabato 11 maggio: vicino al Forno

Massalombarda

sabato 11 e domenica 12 maggio: piazza Matteotti

sabato 11 maggio: Coop, Conad, Crai

Sant’Agata sul Santerno

sabato 11 maggio: piazza Umberto I, Conad La Caveja

San Bernardino

sabato 11 maggio: piazza San Bernardino

San Lorenzo

sabato 11 maggio: piazza 8 Marzo

San Patrizio

sabato 11 maggio: piazza Mameli

San Potito

sabato 11 maggio: vicino al Forno

Santa Maria in Fabriago

sabato 11 maggio: piazza Versari

Traversara

sabato 11 maggio: vicino alla Farmacia

Villa San Martino

sabato 11 maggio: piazzetta dott. Montevecchi

Villanova di Bagnacavallo

sabato 11 maggio: piazza Martiri

Voltana

sabato 11 maggio: piazza Unità