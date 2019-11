'Per un mondo senza muri': la Casa delle Donne organizza un sit-in

Le Donne in Nero della Casa delle donne di Ravenna hanno indetto un sit-in occasione della giornata globale 'Per un mondo senza muri'. L'evento si svolgerà sabato 9 novembre dalle 17 alle 18 in via Cavour, nel sagrato di San Domenico. "L'8 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino. Alla fine della seconda guerra mondiale i muri erano 7, oggi più di 70. Dal muro dell'apartheid israeliano sulla terra palestinese al muro della vergogna degli Usa al confine con il Messico, oggi i muri e le barriere fortificate lacerano le terre e le vite delle persone in tutti i continenti. Nel trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino diciamo basta ai muri fisici e invisibili della paura che alimentano razzismo, ingiustizie, violenza in nome di un'illusoria sicurezza".