Polo energie rinnovabili di Russi: nasce un osservatorio ambientale

ìLunedì 10 febbraio alle 20.45 presso il Teatro Comunale di Russi, in via Cavour 10, avrà luogo un incontro pubblico finalizzato a informare la cittadinanza sull'attuale attività del Polo energie rinnovabili e sulle future azioni a esso connesse. Durante la serata verranno fornite indicazioni sulle rilevazioni effettuate prima dell'avviamento dell'impianto e su quelle che riguardano lo stato attuale, a partire dalla messa in funzione dello stesso. Altro argomento centrale della serata sarà poi quello relativo alla costituzione di un nuovo Osservatorio ambientale.

Nel corso dell'incontro interverranno il Sindaco del Comune di Russi, Carlo Manganelli (Responsabile impianto Powercrop), Mario Bimbatti (Responsabile Fuel Office Powercrop), Sergio Piccinini (Responsabile Settore Ambiente Centro Ricerche Produzioni Animali), Patrizia Lucialli (Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Area Est di Arpae), Antonio Penso (Direttore Fondazione Flaminia per l'Università in Romagna) e Antonella Iacondini (Referente Tecnico del Tecnopolo di Ravenna Cifla).