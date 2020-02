Presentata ad Alfonsine la silloge “ La poesia cambierà il mondo”

Tenutasi ad Alfonsine l’incontro con l’autrice Alessandra Maltoni, per presentare la sua pubblicazione poetica “ la Poesia cambierà il mondo”. L’amministrazione comunale locale è stata rappresentata dal Vice Sindaco Elisa Vardigli. Delegata alla comunicazione, si è espressa sulla valenza delle presentazioni, evidenziando come i versi “ Giunchi”, recitati da Eliseo Dalla Vecchia, l’ha riportata al rito istituzionale in omaggio a Dante. L’evento è stato promosso dall’Associazione Primola, dalla cartoleria La Coccinella, dal Concorso “Ioracconto” divulgato nelle scuole della bassa Romagna. La poetessa è stata introdotta dallo scrittore Daniele Rondinelli, il quale davanti ad un pubblico attento, ha spiegato con due parole come è nata questa silloge:” Lo scorso anno la prestigiosa La Zisa , una casa editrice di Palermo che tra gli altri autori ha pubblicato opere dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha indetto un concorso letterario e Alessandra con la silloge (La poesia cambierà il mondo)lo ha superato. Questa pubblicazione è il riconoscimento, il premio che autorevoli addetti ai lavori le hanno attribuito considerando il suo, un lavoro ben fatto.” Ospite della serata è stato il poeta Mario Morelli, intervenuto sulla importanza della espressione poetica. Il testo “La poesia cambierà il mondo” edito da La Zisa è disponibile in libreria. L’autrice il 21 Marzo, sarà ospite alla libreria MobyDick di Faenza e firmerà copie