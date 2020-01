Progetto Dare, "Cerchiamo persone curiose": due workshop gratuiti

Come utilizzare internet e gli strumenti digitali e conoscere in che modo possano migliorare la nostra vita di ogni giorno grazie anche agli esempi di altre città europee: questi i temi di ‘Cerchiamo persone curiose’, workshop gratuiti e aperti a tutti i cittadini, promossi dal Comune di Ravenna quale prima iniziativa del progetto "Dare" che si terranno martedì dalle 17.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 12 in contemporanea in tre diversi luoghi della città. Le tre sedi sono il Museo d'arte della città di Ravenna (Mar, sede Laboratorio Aperto) in via di Roma 13, il Tecnopolo di Ravenna di via Sant'Alberto 163 e la sede della Circoscrizione terza in via Aquileia 13.

I workshop, a cui si sono iscritte già oltre 200 persone, fanno parte del progetto europeo "Dare", finanziato nell'ambito del programma UIA (Urban Innovative Actions), che promuove la diffusione della cultura digitale tra i cittadini di Ravenna per permettere a tutti di partecipare attivamente al cambiamento della città, in particolare del quartiere Darsena. Gli appuntamenti finalizzati a diffondere e condividere la cultura digitale avviano un percorso che proseguirà a febbraio con gli ‘Story Labs’.

Il programma dei workshop prevede l'illustrazione del progetto europeo "Dare", testimonianze sulle potenzialità del digitale nelle città, un momento interattivo finalizzato a far emergere abilità e competenze digitali dei partecipanti. Ospite dell'appuntamento di martedì è Maria Grazia Mattei, fondatrice e presidente di Meet, Digital Culture Center, che illustrerà le esperienze di diffusione degli strumenti digitali e del coinvolgimento dei cittadini che sono state realizzate a Barcellona e Milano. L’intervento di Maria Grazia Mattei sarà diffuso contemporaneamente nelle tre sedi del workshop: una dimostrazione nella pratica di come le tecnologie digitali siano in grado di fare assistere allo stesso evento persone che si trovano in luoghi distanti. Al seminario di martedì al Mar sarà presente l’assessore al turismo del Comune Giacomo Costantini.

Chi volesse partecipare a uno o entrambi i workshop, si potrà iscrivere andando alla pagina web che si trova a questo indirizzo: https://www.dare-ravenna.eu/persone-curiose/form_workshop.html per scegliere il giorno e la sede che ritiene più comodi. I workshop si propongono di fornire ai partecipanti elementi conoscitivi per accrescere la consapevolezza sull'utilizzo dei dati e gli strumenti nel mondo digitale: per questo sono stati proposti anche alle scuole.