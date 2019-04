Quali opportunità di lavoro nell'agroindustria? Se ne parla in un incontro

Addetto al controllo qualità dei prodotti, operaio di linea, tecnico di laboratorio e addetto al punto vendita sono i profili attualmente più ricercati nel settore agroindustriale. Ma quali sono le competenze richieste a queste figure professionali? E quali i trend attuali di settore?

A queste e altre domande risponderanno, giovedì 4 aprile alle 14.30 in Piazzale Carducci 16 a Lugo, Massimo D’Angelillo, consulente aziendale esperto in settori economici, e Mirko Michelini per Cisl Ravenna settore agroindustriale, nel corso di un incontro pubblico e gratuito destinato a persone in cerca di occupazione.

L’appuntamento si svolge nell’ambito del ciclo di incontri organizzato dalla Scuola Pescarini in accordo con l’Agenzia Regionale per il Lavoro. L’intento è quello di fornire a tutti coloro che cercano lavoro un quadro generale sui settori economici di spicco nel territorio ravennate e nel contempo identificare i profili professionali più ricercati dalle aziende e le relative opportunità di formazione. L’ingresso è gratuito. Il prossimo incontro, inerente al settore meccanico, è previsto lunedì 15 aprile in via Teodorico 21 a Ravenna, alle ore 14.30.