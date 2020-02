"Ravenna friendly guides" per un turismo accessibile e inclusivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, che si tiene ogni anno il 21 febbraio, nasce Ravenna Friendly Guides, un brand che identifica un gruppo di nove guide turistiche indipendenti particolarmente sensibili alle tematiche del turismo accessibile ed inclusivo: Monica Buldrini, Tiziana Brescacin, Elisa Cornacchia, Alejandra Alvarado Herra, Angela Izzo, Chiara Rubboli, Almuth Schöps, Cinzia Tittarelli e Cristiana Zama. L’obiettivo è di garantire l’accesso all’esperienza turistica sul nostro territorio a tutte le persone, indipendentemente dalle condizioni fisiche, personali, sociali o di qualsiasi altra natura. Ogni individuo, infatti, deve avere il diritto di usufruire dell’offerta turistica in modo completo ed in autonomia, ricevendo servizi adeguati ed ottimali.

Le Ravenna Friendly Guides vantano anni di esperienza nel settore turistico e competenze differenziate che permettono loro di offrire proposte di itinerari per rendere l’esperienza turistica accessibile e godibile a tutti. In particolare, recentemente, hanno seguito un corso di formazione tenuto dall’associazione La Girobussola di Bologna, che dal 2013 promuove l’accessibilità culturale e turistica di ipovedenti e non vedenti, per acquisire ulteriori competenze per accompagnare questa tipologia di viaggiatori. Questa ulteriore formazione ha trovato un naturale punto di incontro con il progetto Ravenna per Mano, in collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, che ha portato alla realizzazione di supporti ed iniziative per favorire la fruizione e la conoscenza dei monumenti Unesco superando le barriere sensoriali e cognitive.

Per contattare Ravenna Friendly Guides: cell. 338.8246038 ravennafriendlyguides@gmail.com – ravenna-friendly-guides.business.site