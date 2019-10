“Ravenna partecipa all’urbanistica generale”: secondo laboratorio a Sant’Alberto

Dopo aver ascoltato le voci dei cittadini, il Comune di Ravenna sta coinvolgendo la cittadinanza in alcuni laboratori di urbanistica partecipata sulla rigenerazione urbana, al fine di sperimentare in modo partecipato le tematiche rafforzate dalla nuova legge urbanistica regionale. Il prossimo laboratorio si terrà sabato 26 ottobre dalle 10.15 alle 17 nella sala del consiglio territoriale di Sant’Alberto, in via Cavedone 37.

Dopo aver parlato di parchi e giardini, questo secondo laboratorio affronterà il tema della permeabilità dei suoli e dello spazio pubblico. I lavori partiranno da un momento di formazione sugli obiettivi della nuova legge urbanistica che sono occasioni per andare verso un miglioramento della qualità urbana; in particolare, la rigenerazione urbana, la riprogettazione degli spazi e la restituzione dello spazio pubblico alle persone, possono diventare importanti occasioni per rendere la città più resiliente, attraverso strategie di sviluppo più attente all’ambiente e al futuro dei territori e dei cittadini.

Il laboratorio si servirà del caso-studio della piazza centrale di Sant’Alberto, che oggi si presenta come un parcheggio. Il desiderio dei cittadini è che questo luogo torni ad essere una piazza, intesa come luogo di incontro. Il caso-studio offre la possibilità di immaginare in modo condiviso una riqualificazione della piazza, per poi andare a definire, con il confronto tra cittadini e professionisti presenti al laboratorio, linee guida e buone pratiche per il miglioramento dei suoli e degli spazi pubblici dei quartieri, che siano replicabili in tutti i contesti della nostra città.

È gradita l’iscrizione, al fine di preparare il pranzo per tutti i partecipanti, registrandosi all’ evento seguendo il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-di-urbanistica-partecipata-suoli-e-spazio-pubblico-75014505405 oppure mandando una e-mail all’indirizzo ravennapug@comune.ra.it

Programma della giornata:

10.15 Accoglienza

10.30 Introduzione, momento formativo, presentazione caso studio

11.45 Passeggiata esplorativa

13.00 Pranzo

14.00 Laboratorio partecipativo

16.30 Condivisione dei lavori

17.00 Conclusione