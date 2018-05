Rinnovo delle cariche per Cuore e Territorio: riconfermato il presidente Morgese

Si è riunita venerdì 11 maggio l’assemblea per nominare il Consiglio direttivo dell’associazione Cuore e Territorio, che ha riconfermato all’unanimità il presidente Giovanni Morgese. Vicepresidente è Carlo Serafini, imprenditore ed editore; direttore tecnico del comitato scientifico è Massimo Margheri, cardiologo di fama internazionale; vice direttore Federica Giannotti, cardiologa apprezzata nell'ambiente per l'alta professionalità, competenza ed umanità, e specializzata in aritmologia; tesoriere è Gianni Ghirardini, dottore commercialista a Ravenna; l'incarico di segretario tecnico è stato affidato a Stefano Pace, imprenditore e tecnico esperto in cardioprotezione e in tecniche di disostruzione delle vie aeree.

Completano le cariche dell'associazione: il presidente onorario Benito Scaioli - pensionato esperto di sicurezza sul lavoro, una vita dedicata al volontariato dall’età di 18 anni tra Aido, Advs, Amici della Cardiologia - e i consiglieri Maurizio Piancastelli, cardiologo, e Claudio Guadagni, medico cardiologo esperto in ecocardiografia sia cardiaca che vascolare. Segretario organizzativo è stato nominato Sandro Pati, professionista del forese. Dalla sua nascita Cuore e Territorio si prefigge lo scopo di elevare le conoscenze della popolazione in campo cardiologico, iniziare studi epidemiologici di alcune malattie cardiache tra le più diffuse in Romagna, promuovere attività benefiche, iniziative volte alla prevenzione e controllo per ridurre l'incidenza di tutti i fattori di rischio cardiovascolare. A breve, il nuovo direttivo stilerà convenzioni con strutture mediche e cardiologi per offrire alla cittadinanza nuove forme di prevenzione cardiologiche, anche domiciliari.