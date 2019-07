Riprendono a fine agosto i soggiorni giornalieri per pensionati a Lido Adriano

Nel fine settimana al centro sociale Borgo sono aperte le iscrizioni per partecipare al terzo e ultimo turno dei soggiorni giornalieri estivi al mare per pensionati, organizzati dallo stesso centro sociale con il patrocinio del Comune di Faenza e l’organizzazione tecnica dell’agenzia viaggi Erbacci. Il centro sociale (via Saviotti 1 - tel. 0546 32558) sarà aperto per le iscrizioni nelle giornate di venerdì e sabato prossimi, al mattino dalle 8 alle 10. I soggiorni di questo terzo periodo – i primi due si sono tenuti nella seconda metà di giugno e a inizio luglio - sono programmati sempre a Lido Adriano (Ravenna), a partire da venerdì 30 agosto fino a martedì 10 settembre, per un totale di dieci giorni (escluse le due domeniche). Sono previste partenze giornaliere in autobus per la località balneare ravennate al mattino, alle ore 7.00, con ritorno a Faenza alle 13 circa. Per l’iscrizione è richiesto il codice fiscale e il pagamento di un acconto di 50 euro.