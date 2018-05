Rontini: "300mila euro per sostenere e valorizzare le rievocazioni storiche"

"Prosegue, in Regione, il nostro lavoro per sostenere e valorizzare le rievocazioni storiche dell'Emilia-Romagna". A dirlo è il consigliere Manuela Rontini che giovedì mattina in Commissione Cultura ha approvato, insieme ai colleghi del Gruppo Pd, il logo identificativo delle manifestazioni storiche, insieme al manuale che ne regola le modalità di utilizzo e, soprattutto, il bando 2018 che concede contributi per l'organizzazione di queste iniziative, iscritte nell'apposito calendario regionale.

"A disposizione, grazie ad un emendamento che presentai insieme ad altri colleghi in sede di bilancio, quest'anno saranno a disposizione 300mila euro - spiega l'esponente dem -. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2018, i progetti dovranno avere un budget previsionale tra i 10mila e i 70mila euro e il cofinanziamento potrà arrivare fino all'80% della spesa ammessa". Un tema importante per la valorizzazione territoriale, anche in chiave di attrattività turistica, e del mondo dell’associazionismo.

"Già nel 2017 il primo bando aveva riscontrato un buon successo e su 91mila euro di contributi assegnati, circa 34mila euro sono andati ai Rioni di Faenza. La nostra Regione dimostra così di essere attenta alle peculiarità dei territori, che attraverso l'organizzazione di manifestazioni storiche come il Palio del Niballo offrono a cittadini e turisti occasioni di incontro attorno ad iniziative dall'alto valore storico, culturale e sociale - conclude -. Peccato invece per la piccola polemica, su un banale errore grafico, che i consiglieri cinque stelle hanno voluto enfatizzare, sarebbe stato molto bello ricevere la stessa attenzione da parte loro anche in sede di bilancio sull’emendamento che raddoppiava le risorse per il 2018".