Scuola di formazione teologica: giovani al centro del nuovo anno di corsi

Partirà ufficialmente l'8 ottobre, con il saluto dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni e l’introduzione al Vangelo di Luca da parte del biblista padre Dino Dozzi, l’anno accademico della scuola di formazione teologica “San Pier Crisologo” che ha sede nel seminario arcivescovile. I corsi sono aperti a tutti e hanno come obiettivo la formazione permanente di laici, di operatori pastorali e di persone interessate a conoscere meglio la fede cristiana attraverso lo studio di discipline teologiche, ma anche con tante iniziative e conferenze culturali, gratuite e aperte.

"Nel cuore delle proposte culturali di quest’anno ci sono i giovani - spiega la direttrice della San Pier Crisologo, Simona Scala, consacrata dell’Ordo Virginum - Mentre la Chiesa universale celebra il sinodo sui giovani e le vocazioni, anche la nostra diocesi vuole sintonizzarsi e dare strumenti per ascoltarli e parlare loro di Dio. Ecco perché l’8 gennaio proponiamo, in collaborazione con la Pastorale Giovanile una serata sulla ‘Chiesa e giovani’ con monsignor Erio Castellucci, presidente della Commissione Episcopale della CEI per la dottrina delle Fede”.

Si parte l’8 ottobre con il corso di Sacra Scrittura del lunedì che verrà inaugurato da monsignor Ghizzoni e padre Dino Dozzi ma poi proseguirà poi fino al 5 novembre con don Maurizio Marcheselli, direttore della Scuola di formazione teologica di Bologna che affronterà il tema “Il Vangelo della chiamata e della gioia per la presenza di Gesù”. Sul fronte culturale, da martedì 9 fino al (6 novembre) tornano gli appuntamenti di Arte e Fede curati dal professor Giovanni Gardini sul tema “Bibbia e arte. Storie di donne e di uomini”. L’inaugurazione dell’anno scolastico, lunedì 8 ottobre, sarà anche l’occasione per illustrare il carnet di corsi proposti dalla Scuola di formazione teologica San Pier Crisologo. Tutti i corsi partono alle 20.45. Per partecipare è previsto un piccolo contributo alle spese.