Solarolo, la storia del Ponte di Felisio in una mostra realizzata da due classi della "Ungaretti"

Nella sala consiliare del Comune di Solarolo in questi giorni è esposta la mostra dal titolo “La costruzione del ponte di Felisio”, realizzata dai ragazzi della classi 2ªA e 2ªB delle scuole secondarie di primo grado “G. Ungaretti”. Si tratta di una “graphic novel” a più mani, basata sui documenti originali dell’Archivio storico comunale di Faenza. Attraverso attestati, contratti, lettere, fotografie e disegni, viene ripercorsa la storia del ponte di Felisio a partire dalla sua prima realizzazione in legno, avvenuta nel 1807, con tutta una serie di informazioni ed aneddoti interessanti. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della XVIII Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio. Il lavoro dei ragazzi della scuola “G. Ungaretti” è visitabile in orari di apertura degli uffici comunali. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 2 giugno, che quest’anno vede la coincidenza della Festa dell Repubblica con la Festa dell’Ascensione di Solarolo.