Sport, cyberbullismo e dipendenza dai videogiochi: un ciclo di incontri

La società sportiva Asd Mezzano Porto Reno è una società calcistica di puro settore giovanile e vanta oltre 200 tesserati. Durante l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività sportiva-educativa, un gruppo di allenatori ha ideato un progetto maturato dall’esperienza e dal continuo confronto con le famiglie, atleti e istituzioni ed è sorto il desiderio di sviluppare un percorso di conferenze per genitori ed educatori, con l’obiettivo di creare una più efficace ed empatica comunicazione con i ragazzi nel dialogo che si può instaurare nella vita reale, nel dialogo digitale, nel dialogo in ambito sportivo. Il progetto, denominato “Il genitore che fa la differenza”, prevede tre serate di incontri formativi che si svolgeranno presso il Centro Sociale “Il Salice” di Mezzano, Via E. Malatesta 22, con inizio alle ore 20.45.

Il calendario degli incontri

Mercoledì 16 gennaio – C’E DIALOGO E DI@LOGO, conferenza a cura di Consuelo Zenzani (esperta in psicologia e coaching) che tratterà temi estremamente attuali come l’oversharing, il sexting, la dipendenza da videogioco e il cyber-bullismo.

Mercoledì 23 gennaio – “VOLER BENE AL PROPRIO FIGLIO” è diverso da “FARE IL BENE DEL PROPRIO FIGLIO”, relatori dell’incontro saranno Andrea Orecchia (Allenatore formatore - “Allenarsi ad Allenare”) e Marco Rangoni (Mental Coach professionista – “Very Personal Consulting”) che tratteranno il tema del rapporto genitori-figli in ambito sportivo.

Mercoledì 6 febbraio – COMUNICAZIONE EMPATICA, Consuelo Zenzani si occuperà di comunicazione empatica con i giovani di oggi, strumenti e mezzi per ottenere il massimo. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato al Decentramento e vedrà inoltre la partecipazione di diverse personalità in ambito sportivo e amministrativo a livello nazionale. L’ingresso è a offerta libera, quale contributo al sostegno delle attività dell’Asd Mezzano Porto Reno.