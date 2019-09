Suor Maria Gloria Riva per l'Assemblea pastorale e la Domenica Biblica

La Diocesi e tutti gli operatori pastorali si ritrovano domenica 29 settembre alle 15.45 nel complesso di Sant’Apollinare Nuovo per la tradizionale assemblea pastorale diocesana, l’appuntamento che dà il via all’anno pastorale. Per la prima volta, a questo appuntamento si aggiunge quest’anno quello della Domenica biblica con la partecipazione di suor Maria Gloria Riva, biblista, superiora delle Monache dell’Adorazione Eucaristica di Pietrarubbia.

“Venite e vedrete. Generare i giovani alla fede e accompagnarli nella vocazione” è il tema scelto per orientare le attività per tutto l’anno pastorale. Giovani e vocazioni al centro, quindi, delle iniziative della Diocesi e di tutte le parrocchie. L’assemblea diocesana, che chiama a raccolta tutti gli operatori pastorali, sarà aperta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni che alle 16 illustrerà le linee guida per l’anno pastorale, a partire dal tema di riferimento. A seguire, l’intervento del direttore della Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi, don Matteo Papetti. A partire dalle 17.30 ci si sposterà nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo per la Domenica Biblica, appuntamento di studio e approfondimento sulla Parola, quest’anno, in particolare sui primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni. L’iniziativa è aperta a tutti e le proposte sono differenziate per adulti, giovani e bambini. Agli adulti, in particolare, sarà proposta una meditazione guidata da suor Maria Gloria Riva a partire dai mosaici di Sant’Apollinare Nuovo, sul tema “Venite e vedrete: Vocazione a crescere per la gloria di Dio”. Per i giovani, invece, è in programma una “Passeggiata Biblica” tra i mosaici. E anche per i ragazzi (dai 6 agli 11 anni) è previsto un laboratorio e un servizio di animazione per tutta la durata dell’evento.

Suor Maria Gloria Riva ha pubblicato con la casa editrice san Paolo: “Nell'arte lo stupore di una Presenza” (2005 IIed), “Frammenti di Bellezza” (2006); “Testimoni del Mistero. Quadri sul Vangelo di Luca” (2006); con Fabio Cavallari “Volti e Stupore, uomini feriti dalla bellezza” (2008 IIIed), “Mendicanti di Bellezza (2009)”. Dal febbraio del 2007 si è trasferita nella Diocesi di San Marino-Montefeltro dove ha fondato una comunità monastica che, accanto all'Adorazione Perpetua si propone di educare lo sguardo alla Bellezza.