Testamento biologico e fine vita, incontro a Casa Matha

Anmic Ravenna, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, organizza per venerdì 29 marzo a Casa Matha un convegno Nazionale con il tema "Il dopo di noi , Il testamento biologico, il fine vita"

I relatori parleranno degli aspetti giuridici, relazionali, religiosi e laici



PROGRAMMA

Ore 9.00 accoglienza

Ore 9.30 Introduzione ai Lavori Nazzaro Pagano Presidente Anmic Il ruolo dell’ Anmic

Ore 10.00 Dott. Giuseppe Romeo Notaio in Cervia -

• IL TESTAMENTO QUALE POSSIBILITÀ DI DISPOSIZIONE, NON SOLO PATRIMONIALE

Ore 10.30 Dott. Gianluca Danesi Medico Dirigente Senio UO Pneumologia Ospedale S. Maria delle Croci Ravenna

• CONCETTO FRA VITA E FATTO DI EMERGENZA

Ore 11.30 Dr. Luigi Montanari Resp. U.O.S. Dipartimentale Cure Palliative Ravenna

• “RELAZIONE DI CURA E DI FIDUCIA” IL CONTRIBUTO DELLE CURE PALLIATIVE

Pausa pranzo

Ore 14.00 Vincenzo Zoccano Viceministro per la Famiglia e la Disabilità presso Presidenza Del Consiglio Dei Ministri

Ore 14.15 Avv. Lisa Noja Camera dei Deputati

Ore 14.30 Dott. Antonio Clemente Domenico Panaino Prof. ordinario UNIBO Dipartimento di Beni Culturali filologia, religioni e storia dell’Iran

• UNO SGUARDO INTERCULTURALE SULLA MORTE

Ore 15.00 Prof. Daniele Castrizio Università di Messina Pope Ortodosso

• LA VOCE DELLA RELIGIONE

Ore 15.45 Elisabetta Gualmini Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative Regione Emilia-Romagna

• LA VOCE DELLA REGIONE-EMILIA ROMAGNA

Ore 16.00 Associazione Luca Coscioni Prof. Michele De Luca, Prof. ordinario nel Dip. di Scienze della Vita e Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” dell’Università

di Modena e Reggio Emilia co-Presidente dell’Associazione Luca Coscioni dal 2013