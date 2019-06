Ultimi world cafè nelle aree territoriali di Roncalceci e Ravenna sud

La prossima settimana i world cafè sono previsti per lunedì 17 giugno, dalle 18 alle 20, nel bar di via Sauro Babini 242 a Roncalceci e per mercoledì 19 giugno, dalle 20.30 alle 22.30, nel centro sociale polivalente Morigi, in viale Gramsci 27, a Ravenna, per l’area territoriale di Ravenna Sud.

Tutte le altre aree territoriali hanno già preso parte al progetto, raccontando i loro luoghi identitari, esprimendo i loro bisogni, per poi individuare i luoghi che potrebbero essere interessati da una rigenerazione urbana.

I world cafè hanno come obiettivo quello di raccogliere una prima parte di idee, proposte, tematiche, prospettive per le aree territoriali in questione, che saranno poi aggregate con ciò che emergerà dagli incontri successivi negli altri territori urbani e del forese.

Gli eventi sono aperti a tutti i cittadini residenti delle zone e ai cittadini che sono interessati ai territori per altre ragioni, come ad esempio per lavoro.

Le attività vengono condotte e facilitate da Villaggio Globale e si tengono alla presenza di tecnici comunali.

La partecipazione può essere attivata attraverso altri due strumenti di valutazione, il questionario e la mappa della rigenerazione, attive al sito dedicato.

Info più dettagliate sul calendario degli eventi e su tutto il progetto sul sito dedicato: http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG oppure all’ indirizzo e-mail ravennapug@comune.ra.it