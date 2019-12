Un convegno sulle pialasse: "Un’opportunità. Stato attuale e quale futuro"

La condotta Slow Food di Ravenna organizza il dibattito pubblico "Le Piallasse Ravennati: un’opportunità. Stato attuale e quale futuro" che si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 17,00 presso l’Aula Magna della Casa Matha, Piazza Andrea Costa, 3 – Ravenna. Al termine del convegno, come consuetudine dell’associazione della chiocciolina, verrà proposto dallo staff della condotta un aperitivo con i prodotti di valle: anatra, bosega, anguilla con un piccolo contributo per le iniziative di Slow Food.

Al convegno, promosso da Slow Food Ravenna, verrà illustrata la proposta di recupero delle Piallasse Baiona e Piomboni. "Sarà un incontro costruttivo, senza polemiche, senza guardare al passato ma proiettato al futuro per ridare una identità a questi luoghi e alle località vicine di Marina di Ravenna e Porto Corsini - spiegano gli organizzatori - I saluti di Maurizio Piancastelli Primo Massaro della Casa Matha e di Angela Ceccarelli fiduciaria Slow Food Ravenna apriranno il dibattito con i relatori Mauro Zanarini Slow Food Ravenna, Gianni Gregorio dirigente Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, Piergiorgio Vasi P.O. valorizzazione pesca e acquacoltura-Regione Emilia Romagna, Guido Tampieri libero pensatore, Gianandrea Baroncini Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna. Poi ci saranno gli interventi degli amici che vogliono bene alla valle, sono tanti e qualificati. Un dibattito pubblico aperto a tutti coloro ai quali stanno a cuore le sorti delle due Piallasse Ravennati. Gradiremmo una platea costruttiva e non polemica. A cura di Enzo Pezzi saranno proiettate foto storiche delle due piallasse che avranno come protagonisti l’ambiente, i pescatori, i capanni, il pesce e tanto altro".