Un corso di formazione gratuito per colf e badanti

Il Servizio sociale associato del Comune di Ravenna, Cervia e Russi in collaborazione con la Cooperativa Libra, Filcams CGIL, Ebincolf (Ente bilaterale nazionale comparto del lavoro domestico) e Centro multiservizi CE.MU. Srl organizza un corso gratuito di formazione per Colf generico polifunzionale e Assistente alla persona/badante. Il corso è rivolto a tutte le persone interessate a svolgere tali professioni.

Gli argomenti che verranno trattati riguardano la gestione della casa, la cura degli animali domestici, la cucina sana per tutta la famiglia, per l'anziano e le tecniche di imboccamento, l'igiene personale e la vestizione dei familiari, le relazioni con la famiglia, l'assunzione dei farmaci e le prescrizioni mediche, le patologie e i disturbi dell'anziano, la disabilità e le metodologie di comunicazione con i portatori di disabilità, le attività di intrattenimento utili all'anziano, la gestione delle emergenze e la sicurezza per l'utente e l'operatore, la rete dei servizi sul territorio e i contratti di lavoro. Al termine del percorso formativo è previsto un test di verifica delle conoscenze acquisite e il rilascio dell'attestato Filcams e del certificato professionale Ebincolf, quest'ultimo solo nel caso si sia abbia esperienza di lavoro come assistente famigliare, documentabile, per almeno 12 mesi negli ultimi 36 mesi.

Il corso è gratuito e ha una durata di 13 incontri per un totale di 64 ore, con inizio martedì 11 giugno, la frequenza è obbligatoria. Le lezioni si svolgeranno nella sede formativa del Comune di Ravenna in via Garatoni 1. Per accedere al corso è necessario sostenere un test di comprensione della lingua italiana, termine di iscrizione al test venerdì 31 maggio. Per informazioni e iscrizione al test di selezione: Sportello Sociale per la non autosufficienza, via D'Azeglio n. 2 – 2° piano, dal lunedì al venerdì 9-13 e giovedì 14-17, tel. 0544485317-0544482789, e-mail: nonautosufficienza@comune.ra.it.