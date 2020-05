Un dibattito social sulla città e sui beni comuni per ripartire

Superare con l’immaginazione l’emergenza Coronavirus e cercare di capire come orientare il cambiamento della città di Lugo e dei suoi spazi pubblici. Mercoledì 20 maggio il sindaco di Lugo Davide Ranalli continua il suo dialogo sul futuro e alle 19 sarà in diretta sulla pagina Facebook “Davide Ranalli Sindaco” con Margherita Manfra, Roberto Bosi e Marcello Bacchini. Il nuovo appuntamento fa parte del ciclo di incontri “Come gestire il tempo che avremo di fronte – Coronavirus e non solo”, serie di eventi che Ranalli propone sulla sua pagina Facebook con diverse personalità del mondo culturale, politico, economico e sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.