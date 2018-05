Un incontro per definire i Piani di zona per la salute e il benessere sociale

Giovedì 31 maggio alle 20.30 alla sala Buzzi, in via Berlinguer 11, si svolgerà un incontro pubblico finalizzato alla definizione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale per il triennio 2018-2020. All'incontro parteciperanno Valentina Morigi, assessora ai Servizi sociali, Ouidad Bakkali, assessora alla Pubblica istruzione e infanzia, Daniela Poggiali, capoarea dirigente del Servizio sociale associato, Laura Rossi, capoarea Infanzia istruzione e giovani, Roberta Mazzoni direttrice distretto socio sanitario di Ravenna.