"Un lavoro che non conosce disoccupazione": nasce la scuola per autisti di camion

Confartigianato della Provincia di Ravenna, in collaborazione col consorzio Au.Ra Autoscuole Ravenna, promuove la ‘Scuola per autisti di camion’ rivolta a chi intende intraprendere la professione di autista di mezzi pesanti. L’impegno di Confartigianato nasce dalla volontà di dare una risposta concreta all’esigenza delle imprese e dei consorzi di autotrasporto davanti alla crescente difficoltà di trovare autisti qualificati per i propri automezzi.

Solo nella provincia di Ravenna sono circa un migliaio le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori oltre alle aziende con automezzi pesanti in conto proprio. L’intento di Confartigianato è quello di creare percorsi più agevoli, sia in termini di tempi che di costi, per acquisire tutte le qualifiche necessarie a guidare mezzi pesanti, in un territorio che vanta una lunga tradizione trasportistica e che oggi vede l’utilizzo di veicoli sempre più evoluti, sicuri e tecnologicamente avanzati Il percorso completo prevede la preparazione per conseguire la patente C, la CE e la CQC (carta di qualificazione del conducente). In un momento di difficoltà occupazionale soprattutto per i più giovani, il possesso delle abilitazioni necessarie per la guida dei mezzi pesanti incontra una forte richiesta del mercato che ricerca autisti preparati e motivati. L’impegno di Confartigianato della provincia di Ravenna non si ferma alle sole qualifiche professionali: sono infatti previsti dei successivi percorsi formativi per diventare ‘imprenditori’ nel settore dell’autotrasporto merci e logistica attraverso la necessaria abilitazione alla cosiddetta “capacità professionale”. Per ogni informazione in merito alla ‘scuola per camionisti’ ci si può rivolgere all’Ufficio Logistica e Mobilità della Confartigianato della provincia di Ravenna al telefono 0544516191, e-mail: andrea.demurtas@confartigianato.ra.it.