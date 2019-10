Un supporto per l'orientamento degli studenti: nasce InformaGiovani Plus

All’interno del progetto “Opportunità orientative e di promozione del successo formativo nel territorio ravennate” dell’Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi - Aeca, di cui Cefal Emilia Romagna è ente di formazione associato, approvato dalla Regione Emilia Romagna cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nasce InformaGiovani Plus. Si tratta di un'iniziativa nata per fornire un supporto agli informagiovani già esistenti sul territorio al fine di offrire un servizio per l’orientamento all’istruzione e ai servizi del territorio. L’obiettivo è sostenere nella diffusione di informazioni significative in materia di politiche giovanili, fra cui il sistema delle opportunità professionali, formative, culturali, sportive, con particolare attenzione all’Europa e ai bisogni espressi dalla comunità.

"L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna crede fortemente nelle azioni accompagnamento alla scelta e di Orientamento - ha dichiarato il sindaco Riccardo Francone, delegato alle Politiche Giovanili della Bassa Romagna - ed in particolare sostiene da molti anni questo percorso per genitori e figli che è ormai tratto consolidato dei percorsi del nostro territorio. Siamo lieti che quest’anno sia associato ad un vero e proprio piano di orientamento provinciale finanziato dalla Regione, di cui questa azione è certamente momento particolarmente importante e valido”

L’accesso allo sportello è libero nelle giornate di lunedì’ dalle 13 alle 17 e venerdì’ dalle 12:30 alle 17 al Polo Tecnico di Lugo di via Lumagni 26, per tutti i ragazzi frequentanti l’istituto e con libero accesso anche per l’esterno. Per informazioni e/o appuntamenti chiamare negli orari di apertura dello sportello al n. 0545 22035. Il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17 lo sportello è attivo al Liceo di Lugo di in viale Orsini 6 per i ragazzi frequentanti l’istituto. Per informazioni e/o appuntamenti chiamare negli orari di apertura dello sportello al numero 0545 23635

Il progetto di orientamento offre inoltre delle consulenze orientative di sostegno alla genitorialità, incontri rivolti a tutti i genitori, singolarmente o in coppia, con figli adolescenti uscenti dalla scuola secondaria di primo grado o che stanno vivendo criticità nella scuola secondaria di secondo grado. Questi incontri sono gratuiti con l’ausilio di esperti di orientamento scolastico e professionale, aventi formazione in ambito psicologico/consulenziale. L’obiettivo è rafforzare la conoscenza dell’offerta formativa del territorio e valorizzare le risorse genitoriali in qualità di facilitatori nelle scelte dei propri figli, offrendo un supporto a quelle famiglie che vivono conflitti, al loro interno, derivanti dalla scelta di un percorso formativo o da difficoltà di passaggio nell’età evolutiva.

Per accedere alle consulenze orientative per i genitori è necessario prendere appuntamento al Centro per le Famiglie, Viale Europa 128 Lugo (telefono 0545/38397 e cell. 366/6156306).