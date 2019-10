Una masterclass dai ritmi orientali per cantanti e musicisti

Accademia 49 apre le porte a una masterclass dai ritmi orientali, aperta a cantanti e musicisti, amanti della musica che hanno voglia di sperimentare sempre qualcosa di nuovo. Varijashree Venugopal è una giovane cantante e flautista indiana delicata e talentuosa. Ascoltarla suonare è come aprire una porta dentro mondi lontani in un'atmosfera senza tempo. Varijashree è famosa e apprezzata in tutto il mondo per la sua rara capacità di usare lo scat tipico del jazz attraverso il sistema Sargam, uno stile che lei chiama “Carnatic Scat Singing”. Ha fatto parlare di sé l'aver trascritto e cantato il tema e il solo di "Giant Steps" di John Coltrane, portandola alla ribalta nel jazz mondiale.

La sua masterclass porterà a scoprire il complesso e affascinante mondo della musica indiana con le sue ragas e talas (scale e strutture ritmiche), ma la semplicità di esposizione e la passione di Varijashree permetteranno sia a esperti che a neofiti di entrarci con naturalezza Varijashree collabora con i più grandi esponenti della musica indiani e con giganti internazionali del jazz come Bobby Mecferrin, Victor Wooten, Snarky Puppy, Dennis Chamber. Durante le 4 ore di Master Class, verranno affrontati i seguenti argomenti: i fondamentali della musica classica indiana; la storia; le scale e i principi ritmici del Sud dell'india; tecnica vocale indiana; lo scat e il sistema microtonale Carnatico; esercizi pratici. Al termine della lezione, l'artista si esibirà in una breve performance live. Il corso avrà luogo presso i locali di Accademia 49, sabato 9 novembre dalle ore 14:30 alle ore 18:30.