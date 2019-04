Uova a favore della fibrosi cistica, l'iniziativa ha coinvolto anche la "round table 11 Ravenna"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

"La Round Table 11 Ravenna ed i Volontari FFC hanno partecipato alla distribuzione delle uova di Pasqua a sostegno della ricerca. Sono state vendute oltre 100 uova durante la giornata. Un sentito ringraziamento va alla struttura DOMUS NOVA che ha ospitato il service. La fibrosi cistica è la più comune fra le malattie genetiche gravi. È una malattia presente dalla nascita in quanto dovuta a un’alterazione genetica. La fibrosi cistica altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. A subire la maggiore compromissione sono i bronchi e i polmoni. Ad oggi, le cure sono dirette ai sintomi e alla prevenzione delle complicanze. Due gli obiettivi fondamentali in base ai quali vengono selezionati dal Comitato scientifico della Fondazione i progetti di ricerca: il primo è quello di migliorare le cure di cui oggi disponiamo per accrescere la qualità e la durata di vita dei malati; il secondo è colpire alla radice il difetto che causa la fibrosi cistica, per trovare una cura risolutiva. https://www.fibrosicisticaricerca.it/"