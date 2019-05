Voglia di crescere”: martedì il primo dei quattro incontri di maggio

Proseguono gli incontri del ciclo Voglia di crescere, promosso dall'assessorato Pubblica istruzione e infanzia e dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, con l'obiettivo di offrire occasioni di confronto e dialogo su tematiche educative fra genitori, insegnanti, pedagogisti.

Quattro gli incontri previsti in questo mese che si svolgeranno in sedi scolastiche diverse ma tutti dalle 17 alle 18.30.

Ecco il calendario:

martedì 7 maggio nella scuola dell’infanzia Peter Pan a Ponte Nuovo “Timido, vivace o espansivo: come capire il temperamento dei bambini e rispondere ai loro bisogni”, a cura della pedagogista Barbara Visani;

giovedì 9 maggio nella scuola dell’infanzia Monti “Il tè della pedagogista: conversazioni educative”, a cura della pedagogista Giuditta Franchi;

martedì 14 maggio nel nido d’infanzia Lovatelli si ripropone “Il tè della pedagogista: conversazioni educative”, a cura della pedagogista Giuditta Franchi e nella stessa giornata, nella scuola dell’infanzia “Il pettirosso” a Porto Fuori “Bambini touch: un’ombra sulle emozioni. Riflessioni per un uso consapevole delle nuove tecnologie”, a cura della pedagogista Franca Baravelli.

Durante gli incontri saranno presenti anche le lettrici/lettori volontari di Nati per leggere per una lettura e per ricordare che il progetto compie 20 anni dall’ inizio delle attività.

Per info: Servizio nidi e scuole d’infanzia – coordinamento pedagogico – tel. 0544/482350 oppure 485413.