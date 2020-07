Lotta a cellulite e ritenzione idrica: 5 centrifugati per la prova costume

Se quest’anno la prova costume vi mette più in difficoltà che mai e iniziate a non sopportare più quei segnali di cellulite e ritenzione idrica sul vostro corpo, allora è tempo di correre ai ripari. Per prima cosa è importante riflettere sull’utilità di variare la vostra alimentazione e renderla più idonea alle alte temperature, così da contrastare eventuali accenni di ritenzione idrica e cellulite.

Una maniera eccellente per rinfrescarsi nelle calde giornate d'estate e sconfiggere cellulite e ritenzione idrica, potrebbe essere proprio una colorata centrifuga di frutta e verdura, soluzione ideale per fare un carico di energie e ridurre la quantità di liquidi in eccesso presenti sulle gambe.

Il fattore importante è scegliere la frutta e la verdura di stagione e con proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, drenanti e depurativi. Vediamo allora le ricette di 5 centrifugati drenanti e anticellulite per l’estate, ciascuno con benefici e proprietà differenti.

Centrifuga drenante ed energizzante

2 mele rosse (ricche di pectina, un polisaccaride che aiuta a controllare i livelli di colesterolo)

1 carota (contiene beta carotene, importante per il benessere della pelle, cuore e occhi)

zenzero (ha proprietà digestive, accelera il metabolismo, e un effetto drenante)

Centrifuga drenante e depurativa

1 finocchio (contiene anetolo, una sostanza con effetto drenante e purificante)

1 gambo di sedano (ricco di sedanina e vitamina A, entrambe con un effetto antinfiammatorio)

2 pompelmi (ricchi di vitamina C e antiossidanti, aiutano a bruciare i grassi)

Centrifuga drenante e antiossidante

3 prugne rosse (ricche di sali minerali, contrastano l’osteoporosi)

frutti di bosco misti (ricchi di potassio, favoriscono l’eliminazione di acqua a livello renale)

1 grappolo di uva nera (contiene resveratrolo, sostanza protettivo per i vasi sanguigni)

Centrifuga drenante e dissetante

1 fetta di anguria (ricca di licopene e beta carotene, ha una funzione diuretica e contrasta la ritenzione idrica)

1 limone (ha un effetto antiossidante e aiuta l'organismo anche nella produzione di collagene)

menta fresca (è digestiva, antisettica e rinfrescante)

Ace Plus