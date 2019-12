Arancia: il tesoro dell'inverno. Le proprietà e i benefici di questo frutto

Il freddo dell'inverno vi fa temere per la vostra salute? Niente paura, c'è l'arancia. Proprio così, questo agrume fresco e delizioso è anche un vero e proprio sostegno per il nostro organismo. Un frutto invernale che ci protegge dai malanni di stagione e che ci regala tante golose ricette da sperimentare in cucina. Insomma un'ottima soluzione per un'alimentazione equilibrata e gustosa al tempo stesso.

Una breve storia dell'arancia

Frutto originario dell'estremo Oriente, l'arancia è stata importata in Europa nel corso del XVI secolo dai navigatori portoghesi, tant'è che ancora oggi nel dialetto romagnolo sopravvive il termine "portugala" per definire questo delizioso frutto dell'inverno. Oggi possiamo comunemente trovare tante varietà di arance, dolci o amare, quelle molto succose e ideali per una spremuta, altre più ricche di polpa gradite come spuntino o a fine pasto.

L'arancia in cucina

Il sapore dell'arancia è sempre gradito, fin dalla mattina quando una bella spremuta d'arancia ci aiuta a iniziare la giornata. Ma questo agrume può avere molteplici utilizzi in cucina. Oltre a essere mangiato come frutto fresco, l'arancia può essere essicata per poi mangiarla come frutta candita, utilizzata per preparare dolci e marmellate. C'è poi la sempre fresca insalata di arance, che può essere accompagnata anche da cipolle, finocchi e noci.

Se poi vi interessa provare qualche ricetta più complicata potete tentare con il pollo all'arancia (una preparazione molto simile alle scaloppine da condire con il succo d'arancia) o la tradizionale ricetta dell'anatra all'arancia (un classico della stagione natalizia).

Proprietà nutrizionali e benefici

Abbiamo visto tanti modi in cui l'arancia ci può deliziare a tavola, ma l'elemento da non trascurare è che questo agrume è anche un toccasana per la nostra salute. Le arance infatti sono ricche di fruttosio, sali minerali, vitamine C, B e P, oltre a contenere acido citrico e fibre. Alcune varietà poi (come le arance rosse) portano al nostro corpo una grande quantità di calcio, fosforo, potassio, ferro e selenio.

Grazie a queste proprietà nutrizionali l'arancia fornisce al nostro organismo tanti benefici. Per esempio le arance:

sono ottime alleate del peso forma, dato che il 90% circa della loro consistenza è composta da acqua;

aiutano la digestione, grazie all'acido citrico che, una volta nell'organismo, abbassa il pH, cioè l'acidità del nostro stomaco. Allo stesso tempo aiuta anche a ridurre la glicemia;

sono un'ottima fonte di antiossidanti, utili a contrastare l'invecchiamento cellulare causato dai radicali liberi;

rinforzano il sistema immunitario;

attivano il metabolismo;

alleviano la stipsi e stimolano l’apparato digerente grazie alla grande quantità di fibre;

sono ricche di carotenoidi, le sostanze che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista;

migliorano le capacità cognitive;

aiutano ad abbassare il colesterolo e sono benefiche per cuore e circolazione;

infine, grazie all'alto contenuto di vitamine, aiutano a prevenire influenze stagionali e proteggono i reni.

