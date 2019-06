Le mille sorprese dello zafferano: dai benefici per la salute alle ricette più golose

Quasi tutti lo conoscono per la ricetta del risotto alla milanese, ma lo zafferano è una spezia tutta da scoprire che regala gusto e benefici. Per prima cosa lo zafferano, che proviene dagli stigmi del fiore conosciuto come Crocus sativus, è un alimento ricco di nutrienti. La sua pianta fa parte della famiglia delle Iridacee ed è coltivata anche in Italia (l'Abruzzo è il primo produttore, seguono Sardegna, Umbria, Toscana e Marche).

Come si ottiene la spezia?I tre lunghi stimmi di colore rosso-arancione che si sviluppano dal fiore violaceo vengono colti, essiccati e sminuzzati per produrre lo zafferano che conosciao. La polvere che si ottiene ha un colore giallo da cui ne deriva il nome: la parola zafferano deriva dall'arabo za'faran, che indica proprio una tonalità particolarmente intensa di giallo.

Forse non tutti sanno che si tratta anche di una delle spezie più costose al mondo: il suo prezzo, infatti, varia dai 15.000 ai 30.000€ al chilo.

Proprietà nutrizionali

Lo zafferano, come detto in precedenza, è ricco di sali minerali, in particolar modo di potassio, fosforo e magnesio, sostanze fondamentali nella trasmissione degli impulsi e della contrazione muscolare volontaria e involontaria (come il battito cardiaco, ad esempio). È ricchissimo di vitamine, in particolare la C e i folati che conferiscono a questa spezia tantissime proprità importanti; la vitamina C, che di per sè ha proprietà antiossidanti, stimola il sistema immunitario e favorisce l'assorbimento del ferro, e i folati, che, una volta digeriti e coonvertiti in acido folico, sono essenziali per la crescita e la riproduzione delle cellule del sistema nervoso. Completano la scheda crocina e Crocetina, due carotenoidi che donano allo zafferano il suo particolare colore, e il safranale, principale componente dell'olio essenziale e che dona la sua fragranza alla spezia.

Benefici per la salute

La combinazione di safranale,crocetina e crocina donano allo zafferano delle proprietà benefiche decisamente inaspettate e molto interessanti; ad esempio in molti non sanno che lo zafferano agisce sul sistema nervoso con effetti positivi sull'umore e aiuta significativamente a combattere i sintomi depressivi, addirittura quasi quanto i farmaci, come dimostrano studi condotti a riguardo. Per le stesse proprietà della crocetina, è anche di grande aiuto per le donne che soffrono di sindromi premestruali particolarmente dolorose e, stimolando la produzione di dopamina e serotonina, lo zafferano è ottimo anche per quelle persone che dormono poco. Migliora la capacità di memorizzare ed apprendere grazie all'altra concentrazione di Potassio e fosforo e allevia spasmi intestinali e la tosse, oltre che risultare benefico per la lotta all'invecchiamento cellulare, contrastando i radicali liberi.

Usi in cucina

L’utilizzo dello zafferano in cucina risale ai tempi degli antichi egizi: lo utilizzavano per aromatizzare i cibi e profumare le pietanze. Oggi l’utilizzo di zafferano in cucina, spazia dall’antipasto al dolce, anche se il suo maggior utilizzo è in piatti come risotti, a base di pesce e carni bianche. Lo zafferano è indicato anche come condimento per verdure dal sapore delicato come le zucchine e può essere utilizzato nelle tisane per favorire il sonno e la digestione.