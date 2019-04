Dove e come scegliere il pediatra a Ravenna

Il Servizio Sanitario nazionale dà diritto all'assistenza di un medico di famiglia (che assiste le persone al di sopra dei 14 anni) e di un pediatra per tutti i giovani al di sotto dei 14 anni.

Il pediatra è il medico specializzato in Pediatria, la branca della medicina che si occupa dello sviluppo psicofisico dei bambini, oltre che della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Insomma è il dottore che si prende cura dei nostri bambini finchè sono ancora in età infantile.

Bambine e bambini dai 0 ai 6 anni sono iscritti obbligatoriamente alle cure di un pediatra di fiducia. E nel caso in cui nell'ambito territoriale di residenza non vi sia la presenza di un pediatra, l'assistenza viene garantita dal medico di famiglia.

I figli tra i 6 e 14 anni possono essere affidati alle cure i un pediatra oppure del medico di famiglia.

Che cosa serve?

La scelta viene effettuata recandosi agli sportelli dell’Azienda Usl di residenza, dove viene mostrato l'elenco di medici e pediatri di quel territorio. Nel caso la scelta del medico avvenga in seguito di trasferimento da un comune di un'altra Regione, il cittadino può scegliere un nuovo medico esibendo l'attestato di avvenuta cancellazione dal medico dell'Ausl di provenienza. Per effettuare la scelta è necessario essere in possesso del codice fiscale del bambino.

Dove scegliere il pediatra a Ravenna

L'Ausl della Romagna mette a disposizione sul territorio un ampio numero di sportelli a cui rivolgersi per la scelta di un pediatra. Ecco quelli della provincia di Ravenna:

Alfonsine: via Reale, 49

Bagnacavallo: via Vittorio Veneto, 8

Brisighella: via Fratelli Cardinali Cicognani, 76

Casola Valsenio: via Roma, 21

Castel Bolognese: via Roma, 2

Cervia: via Ospedale, 17

Conselice: via Provinciale Selice, 101

Cotignola: via Cairoli, 9

Faenza: viale Stradone, 9

Fusignano: via Monti, 13

Lugo: viale Masi,22

Massa Lombarda: viale della Resistenza, 7

Ravenna: via Fiume Montone Abbandonato, 134

Ravenna (Castiglione): via Vittorio Veneto, 21

Ravenna (Marina di Ravenna): Piazzale marinai di Italia, 14

Ravenna (Mezzano): Piazza della Repubblica, 10

Ravenna (Piangipane): Piazza XXII giugno, 2

Ravenna (Roncalceci): via Sauro Babini, 184

Ravenna (San Pietro in Vincoli): via Pistocchi, 41

Ravenna (Sant'Alberto): via Nigrisoli, 67

